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Сегодня, 15:15

ЦСКА — «Зенит»: смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в премьер-лиге 14 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Иван Обляков (ПФК ЦСКА).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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ЦСКА дома сыграет с «Зенитом» в матче 8-го тура РПЛ в субботу, 14 сентября. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния ЦСКА — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

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РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)

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