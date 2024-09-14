ЦСКА — «Зенит»: Соболев выйдет с первых минут, Гуарирапа — в запасе

ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Жемалетдинов, Обляков, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Мусаев.

Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Келлвен, Бистрович, Мухин, Глебов, Кисляк, Гуарирапа, Шуманский, Койта.

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Соболев, Кассьерра, Лусиано.

Запасные: Кержаков, Адамов, Чистяков, Горшков, Алип, Ерохин, Ахметов, Мостовой, Васильев, Мантуан, Артур, Педро.

Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» (Москва). Начало — в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию игры.

«Зенит» набрал 17 очков в 7 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. У команды 5 побед и 2 ничьи. ЦСКА с 13 баллами находится на 5-й строчке. Армейцы одержали 4 победы, один раз сыграли вничью и дважды проиграли.