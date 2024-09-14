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Сегодня, 08:30

ЦСКА — «Зенит»: трансляция матча РПЛ начнется в 15.30

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в чемпионате России 14 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Рифат Жемалетдинов (ПФК ЦСКА).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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ЦСКА встретится с «Зенитом» в 8-м туре чемпионата России в субботу, 14 сентября. Игра состоится на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния ЦСКА — «Зенит» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Игру в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ». Эфир начнется в 15.30 мск. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

После 7-ми туров чемпионата ЦСКА набрал 13 очков и занимает 5 место в турнирной таблице. У «Зенита» 17 баллов и он расположился на первой строчке.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)

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