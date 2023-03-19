В воскресенье, 19 марта состоится матч 20-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

В матче первого круга, который состоялся в Санкт-Петербурге, «Зенит» победил ЦСКА со счетом 2:1.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 48 очками, ЦСКА идет на пятой строчке с 32 очками.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».