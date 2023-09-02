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Сегодня, 17:30

ЦСКА — «Зенит»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в чемпионате России 3 сентября 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА дома сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 7-го тура чемпионата России 3 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» (Москва). Начало — в 17.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Павел Кукуян (Сочи).

«СЭ» на сайте представит формальные события и статистику игры в разделе «Матч-центр». Прямой эфир матча ЦСКА — «Зенит» покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир начнется в 16.30 мск. Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск.

Чемпионат России по футболу: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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