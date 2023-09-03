ЦСКА — «Зенит»: Заболотный открыл счет после ошибки Кержакова

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный открыл счет в матче с «Зенитом» в 7-м туре РПЛ.

На 4-й минуте голкипер Михаил Кержаков получил мяч недалеко от линии ворот, а Заболотный в подкате затолкал мяч в ворота, выбив его из ног вратаря «Зенита».