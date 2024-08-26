Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:19

Цыпченко — о дубле Гальдамеса: «Он никогда не отличался хорошей игрой головой»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко после победы в матче 6-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:1) поделился впечатлениями от дубля защитника Томаса Гальдамеса.

- В первом тайме тоже было много моментов. Повезло, что забили, — приводит слова Цыпченко Metaratings. — Гальдамес никогда не отличался хорошей игрой головой.

— Вы рассказывали, что Роман Ежов разрешил ему ставить музыку в раздевалке.

— Видимо, забил два мяча, поэтому (улыбается).

— Нормально, когда дубль делает защитник?

— Такое просто бывает. Конечно, чаще это должны делать нападающие. Но видите, раз реализация у нападающих хромает, хорошо, что у нас защитники могут реализовать момент.

— Гальдамес успел и с болл-боями в перерыве пообщаться. Как ему удалось так быстро, за две недели, стать своим?

— Он сам по себе очень открытый, позитивный. У нас, русских, все-таки менталитет немножко другой. Латиноамериканцы более открытые, улыбчивые, проще ко всему относятся.

Гальдамесу 25 лет. Он перешёл в «Крылья Советов» летом 2024 года из аргентинского клуба «Годой Крус». В матче с «Пари НН» он забил в течение 5 минут со штрафного и головой. Это первый дубль в его карьере.

Источник: Metaratings
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
Дмитрий Цыпченко
Томас Галдамес
Обсудить
Читайте также
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
Во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ отреагировали на скандал с Петровым
Губернатор Саратовской области сообщил о попадании обломков БПЛА в жилые дома
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
Площадь пожара в Крыму увеличилась до 45 га
В Telegram прокомментировали задержание Павла Дурова
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Галактионов — о победе над «Ростовом»: «Когда хищник почуял запах мяса, хочется его есть»
Аршавин: «Судейство в матче «Зенит» — «Спартак» оценю на четыре с плюсом»
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
Гранат объяснил, почему «Зенит» и дальше будет терять очки в РПЛ
Жесты железнодорожников и эмоции Карпина: «Локомотив» стал лидером РПЛ
Рапопорт отметил, что главный тренер «Спартака» Станкович хорошо выстроил команду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новичок «Крыльев» Ороз — о самарском пиве: «После победы можно попробовать»

Галактионов — о победе над «Ростовом»: «Когда хищник почуял запах мяса, хочется его есть»