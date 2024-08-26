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Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко после победы в матче 6-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:1) поделился впечатлениями от дубля защитника Томаса Гальдамеса.
- В первом тайме тоже было много моментов. Повезло, что забили, — приводит слова Цыпченко Metaratings. — Гальдамес никогда не отличался хорошей игрой головой.
— Вы рассказывали, что Роман Ежов разрешил ему ставить музыку в раздевалке.
— Видимо, забил два мяча, поэтому (улыбается).
— Нормально, когда дубль делает защитник?
— Такое просто бывает. Конечно, чаще это должны делать нападающие. Но видите, раз реализация у нападающих хромает, хорошо, что у нас защитники могут реализовать момент.
— Гальдамес успел и с болл-боями в перерыве пообщаться. Как ему удалось так быстро, за две недели, стать своим?
— Он сам по себе очень открытый, позитивный. У нас, русских, все-таки менталитет немножко другой. Латиноамериканцы более открытые, улыбчивые, проще ко всему относятся.
Гальдамесу 25 лет. Он перешёл в «Крылья Советов» летом 2024 года из аргентинского клуба «Годой Крус». В матче с «Пари НН» он забил в течение 5 минут со штрафного и головой. Это первый дубль в его карьере.