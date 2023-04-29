Цыпченко заявил, что игроки «Крыльев Советов» допустили детские ошибки в матче с «Зенитом»

Футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко после разгромного поражения от «Зенита» (1:5) в 25-м туре РПЛ объяснил результат допущенными командой ошибками.

«Начали матч здорово, что дальше пошло не так? Допустили детские ошибки, за которые поплатились — вот и все. Сегодня всей команде было тяжело, не только мне. Сегодня мы играли немножко по-другому, но, видимо, задумка не получилась. Что могу сказать о сопернике? С любой командой можно играть, мы и с «Зенитом» до этого играли. Сегодня, еще раз говорю, поплатились за детские ошибки, но играть можно со всеми командами», — приводит слова Цыпченко Metaratings.ru.

После 25 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 61 очко. «Крылья Советов» — на 12-м (25 очков).