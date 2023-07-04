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Даду объяснил, почему считает Гинера лучшим футбольным менеджером в истории РПЛ

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Сергей Даду считает Евгения Гинера лучшим футбольным менеджером в России.

«Гинер — человек слова. Когда я впервые пришел к нему со своей проблемой, то он еле встал с кресла и сказал: «Сережа, видишь, у меня такая же ситуация, как у тебя». Мы с ним поговорили словно сын с отцом. Леннорович по-отцовски дал мне надежду, что все будет хорошо. Сами понимаете, я совсем молодой парень, перешел в великий клуб, и тут травма, о которой я даже не подозревал, что она у меня есть. Еще что его отличало — он никогда не вмешивался в тренировочный процесс, не навязывал состав, полностью доверял Валерию Газзаеву, и результат был налицо, — цитирует Даду Metaratings.ru.

Гинер занял пост президента ЦСКА в феврале 2001 года. За время его президентства московский клуб завоевал шесть чемпионских титулов, выиграл восемь Кубков и семь Суперкубков России, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/dadu-rasskazal-pochemu-schitaet-ginera-luchshim-futbolnym-menedzherom-v-istorii-rpl-263501/
Сергей Даду
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ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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