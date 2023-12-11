Даев: «Буду болеть за конкуренцию в чемпионате, чтобы «Динамо», «Спартак» и ЦСКА подтянулись»

Бывший защитник ЦСКА Вячеслав Даев поделился впечатлениями после поражения армейцев в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«По содержанию, по накалу, по количеству моментов — отличная игра с интересной развязкой, — приводит Metaratings.ru слова Даева. — Думаю, нейтральному болельщику такой матч понравился. Я бы сказал, что «Краснодар» и ЦСКА наиграли на боевую ничью. И у ЦСКА были хорошие моменты, и «Краснодар» во втором тайме чаще атаковал. Это была игра двух равных соперников, но «Краснодар» своим шансом воспользовался. «Армейцы» же сыграли невнимательно в эпизоде, и это сыграло с ними злую шутку».

Ветеран также высказался о перспективах «быков» в чемпионской гонке против «Зенита».

«Я буду болеть за конкуренцию, за интригу в чемпионате. Думаю, это добавило бы интереса к нашей лиге. Хочется, чтобы и «Динамо», и «Спартак», и ЦСКА подтянулись и у нас было больше интересных игр и поменьше проходных. Убежден, что «Краснодару» по силам навязать борьбу «Зениту», хоть и понимаем, что не хватает команде победного опыта», — сказал Даев.

«Краснодар» (38 очков) ушел на зимний перерыв единоличным лидером РПЛ, «быки» на 2 очка опережают «Зенит», далее располагаются «Динамо» (32), «Локомотив» (31) и «Спартак» (30). ЦСКА (28 очков) завершил первую часть сезона на восьмой строчке.