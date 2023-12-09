Даев полагает, что у «Краснодара» будет преимущество в матче с ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Вячеслав Даев поделился ожиданиями от матча армейцев с «Краснодаром» в рамках 18-го тура РПЛ.

«Нас ждет интересный, бескомпромиссный матч. Обе команды будут настроены на победу. Кто победит — вопрос тяжелый. Преимущество домашнего поля окажет какое-то влияние, но это будет слегка заметно», — приводит «РБ Спорт» слова Даева.

Матч состоится 10 декабря в Краснодаре и начнется в 19.45 по московскому времени.

На данный момент «Краснодар» с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА 28 очков и седьмая строчка.