Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:45

Даев заявил, что Игнашевич может возглавить ЦСКА

Telegram Дзен

Бывший игрок ЦСКА Вячеслав Даев оценил возможное назначение Сергея Игнашевича главным тренером армейского клуба.

С октября 2021 года 44-летний специалист возглавляет «Балтику». В нынешнем сезоне калининградцы занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 27 матчах.

«Конечно, Игнашевич может стать главным тренером ЦСКА. Он показывал хорошие результаты с «Торпедо», вывел «Балтику» в РПЛ. Сейчас калининградцы достойно играют. Не вижу каких-то проблем в его приглашении в стан армейцев. Многое зависит от руководства клуба. Бывает, что некоторые тренеры воспринимаются клубом, как персона нон грата. Только это может помешать Игнашевичу стать главным тренером ЦСКА», цитирует Даева «РБ Спорт».

Игнашевич защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2018 год. Вместе с красно-синими он стал пятикратным чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА. Всего за команду футболист провел 539 матчей, забил 46 голов и отдал 22 результативные передачи.

Источник: «РБ Спорт»
2
Обсудить
Читайте также
Первый рабочий день после Дня Победы и празднования 9 мая будет 13 мая
В Закарпатье силой мобилизовали футболиста команды «Хуст»
Захарова прокомментировала слова Туска о нахождении солдат НАТО на Украине
Побоище со 158 минутами штрафа, уничтожение от «Флориды» и камбэчище «Ванкувера» с Задоровым в главной роли. Что произошло в Кубке Стэнли 9 мая
Премьер-министр Польши Туск признал присутствие солдат НАТО на Украине
В Астрахани возбуждено дело по факту гибели пяти местных жителей от отравления
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Игнатьев: Для «Локомотива» четвертое место — это хороший результат. Галактионов справляется со своей работой»

Агент полузащитника «Динамо» Кутицкого: «Никаких прогнозов по будущему Александра давать не стану»