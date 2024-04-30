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Сегодня, 19:25

Daily Mail: «Спартак» проявляет интерес к тренеру «Вест Хэма» Мойесу

Алина Савинова
Дэвид Мойес.
Фото AFP
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«Спартак» заинтересован в кандидатуре главного тренера «Вест Хэм» Дэвида Мойеса, сообщает Daily Mail.

Действующее соглашение 61-летнего специалиста с английским клубом рассчитано до конца текущего сезона и, скорее всего, не будет продлено. По информации источника, на фоне текущего положения Мойеса красно-белые связывались с окружением шотландского тренера с вопросом: «Готов ли он возглавить Спартак летом?». Однако отмечается, что Моейс не рассматривает вариант со «Спартаком». Пока он полностью сосредоточен на оставшейся части сезона в АПЛ.

Ранее инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что к Мойесу обращались не представили клуба, а посредники.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке испанца Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. По итогам 26 туров красно-белые занимают четвертое место в чемпионате России с 42 очками.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-13366963/David-Moyes-receives-SHOCK-inquiry-European-club-amid-uncertainty-future-West-Ham-ahead-talks-owner-David-Sullivan-end-season.html
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ФК Спартак (Москва)
Дэвид Мойес
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