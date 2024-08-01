Даку из «Рубина» интересен «Локомотиву», ЦСКА и клубам бундеслиги

Отец Мирлинда Даку Фехми Даку рассказал о возвращении сына в расположение «Рубина» после инцидента на Евро-2024.

«Мирлинда хорошо встретили в «Рубине». Ему уже дали 10-й номер в команде. Сын теперь знает, что совершил ошибку в том инциденте на Евро. Может ли он уйти этим летом? Мы пока не знаем, есть еще один месяц трансферного окна, но Мирлинд и в «Рубине» хорошо себя чувствует. Если клуб примет решение о трансфере, то это можно сделать», — цитирует Фехми Даку Sport24.

Он также отметил, что к игроку есть интерес со стороны как российских, так и европейских клубов.

«Знаю про интерес от «Локомотива», ЦСКА, команд бундеслиги и «Кальяри». Поэтому август станет решающим месяцем для будущего сына», — добавил отец футболиста.

В матче 2-го тура группового турнира чемпионата Европы с Хорватией (2:2) форвард вместе с албанскими болельщиками выкрикивал оскорбления в адрес македонцев, за что был дисквалифицирован на две игры Евро.