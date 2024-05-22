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Даку заявил, что удовлетворен своей игрой и статистикой в этом сезоне

Алина Савинова
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Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку прокомментировал свою результативность в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я стараюсь показывать хорошую игру, совершать результативные действия. У меня есть еще одна игра, чтобы улучшить свою статистику. Я удовлетворен своей игрой и показателями. Я был уверен, что могу показывать такую результативность. Я всегда был сфокусирован на своей подготовке и результатах команды. Когда приехал в Россию, я не был готов к такому уровню конкуренции в чемпионате. Но через игры набрал форму», — цитирует Даку Metaratings.ru.

Даку перешел в «Рубин» летом 2023 года. За казанскую команду 26-летний форвард сыграл 32 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
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