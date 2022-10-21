Ле Таллек — о возможной игре Малкома и Клаудиньо за сборную России: «Удачи им! Для меня это было невозможно»

Полузащитник «Торпедо» Дамьен Ле Таллек в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о желании футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо сыграть за сборную России.

— Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского паспорта. Возможно, они смогут играть за сборную России. Слышали ли вы этом этом?

— Удачи им! Когда я два года назад подавал аналогичный запрос, ФИФА мне отказала. Поэтому успехов им.

— То есть это невозможно?

— Для меня это было невозможно.

— Но в «Зените» уверены, что это возможно.

— Возможно, для них это легче, потому что они провели больше времени в России. Поэтому у них будет шанс. Возможно, их заявку одобрят.

— Будете ли вы пытаться во второй раз?

— Уже слишком поздно. 2-3 года назад был шанс. Но в футболе никогда не знаешь.

— То есть сейчас сыграть за сборную России — мечта?

— Это не мечта. Когда была возможность, мы пытались. Нам отказали и все.

18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея такого поступка — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.