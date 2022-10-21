Ле Таллек — о возможной игре Малкома и Клаудиньо за сборную России: «Удачи им! Для меня это было невозможно»

Сегодня, 15:05
Полузащитник «Торпедо» Дамьен Ле Таллек в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о желании футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо сыграть за сборную России.
— Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского паспорта. Возможно, они смогут играть за сборную России. Слышали ли вы этом этом?
— Удачи им! Когда я два года назад подавал аналогичный запрос, ФИФА мне отказала. Поэтому успехов им.
— То есть это невозможно?
— Для меня это было невозможно.
— Но в «Зените» уверены, что это возможно.
— Возможно, для них это легче, потому что они провели больше времени в России. Поэтому у них будет шанс. Возможно, их заявку одобрят.
— Будете ли вы пытаться во второй раз?
— Уже слишком поздно. 2-3 года назад был шанс. Но в футболе никогда не знаешь.
— То есть сейчас сыграть за сборную России — мечта?
— Это не мечта. Когда была возможность, мы пытались. Нам отказали и все.
18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея такого поступка — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.