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Сегодня, 18:44

Дамир Юсупов заявил, что хотел бы увидеть художественный фильм о Дасаеве

Алина Савинова
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Герой России летчик Дамир Юсупов ответил на вопрос, о ком из футболистов «Спартака» хотел бы увидеть художественный фильм.

«Я воспитывался на играх «Спартака» с 1987 года, когда главным тренером был Константин Иванович Бесков. В той команде блистали Ринат Дасаев, Сергей Родионов, Виктор Пасулько, Вагиз Хидиятуллин. Мне бы хотелось посмотреть кино о Ринате Дасаеве, тем более он признавался лучшим вратарем мира и татарин, как и я», — приводит «РБ Спорт» слова Юсупова.

Дасаев выступал за «Спартак» с 1978 по 1988 год. В составе красно-белых он провел 335 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/damir-yusupov-ya-by-hotel-uvidet-hudozhestvenny-j-fil-m-o-dasaeve/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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