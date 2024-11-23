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Глейзер: «Цель «Пари НН» — обеспечить себе спокойную концовку сезона без борьбы за выживание»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Дан Глейзер подвел итоги первого круга РПЛ для нижегородской команды.

«Как бы оценил первую часть сезона для «Пари НН»? Были как хорошие игры, так и плохие, но нам точно нужно набирать больше очков. Все-таки на сегодняшний день мы всего в нескольких очках от зоны вылета и стыковых матчей. Цель команды — обеспечить себе спокойную концовку сезона без борьбы за выживание. Думаю, мы точно способны выступить лучше во второй части сезона», — цитирует Legalbet Глейзера.

После 15 туров «Пари НН» набрал 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Дан Леон Глейзер
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