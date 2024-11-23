Сегодня, 03:01
Полузащитник «Пари НН» Дан Глейзер подвел итоги первого круга РПЛ для нижегородской команды.
«Как бы оценил первую часть сезона для «Пари НН»? Были как хорошие игры, так и плохие, но нам точно нужно набирать больше очков. Все-таки на сегодняшний день мы всего в нескольких очках от зоны вылета и стыковых матчей. Цель команды — обеспечить себе спокойную концовку сезона без борьбы за выживание. Думаю, мы точно способны выступить лучше во второй части сезона», — цитирует Legalbet Глейзера.
После 15 туров «Пари НН» набрал 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|15
|11 (8+3)