Карвальо: «Мы сожалеем, что ЦСКА не играет в еврокубках»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо сожалеет о том, что российские клубы не могут выступать в еврокубках.

— Не хватает ли наших матчей в еврокубках?

— Не так давно об этом разговаривали. Мы сожалеем, что ЦСКА не играет в еврокубках. В период, когда я играл мы регулярно там выступали, особенно в Лиге чемпионов. ЦСКА надо подумать о том, как вернуться в Европу. Надо обеспечить возврат. А потом думать о чемпионстве.

— Есть ли возможность, что вы приедете в нашу страну на более длительный период?

— Давайте попытаемся организовать компанию 2025 года. Будем отмечать 20-летие победы в Кубке УЕФА. Возможно, мы соберем наших игроков, которые участвовали в том золотом матче. И может быть выйдем на матч. Может быть будет что-то благотворительное. Может мы соберем денежные средства и раздадим их на благотворительность. Возможно, это совпадет с тем, что мы проводим Игоря Акинфеева на заслуженный отдых через два года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой.