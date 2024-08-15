Орсато: «Польщен приглашением Москвы, но я отказался»

Бывший арбитр Даниэле Орсато подтвердил, что отказался от работы в экспертно-судейской комиссии российского футбольного союза (РФС).

«Польщен приглашением Москвы, но я отказался по этическим соображениям», — цитирует La Repubblica Орсато.

13 августа РФС объявил о вхождении Орсато в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК).

Орсато начал профессиональную карьеру в 2006 году. Итальянец работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов и на чемпионате мира 2022-го. Также арбитр был назначен на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» в 2020-м. В июне 2024 года Орсато завершил карьеру.