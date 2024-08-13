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Судейство

Сегодня, 14:24

Даниэле Орсато вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС

Руслан Минаев
Даниэле Орсато.
Фото Global Look Press
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Итальянский арбитр Даниэле Орсато вошел в состав экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС), сообщает пресс-служба организации.

Экспертами ЭСК РФС также являются Равшан Ирматов (Узбекистан), Нестон Питана (Аргентина) и Джюнейт Чакыр (Турция), руководитель департамента судейства и инспектирования — серб Милорад Мажич.

Орсато начал профессиональную карьеру в 2006 году. 48-летний итальянец работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 года, и на чемпионате мира 2022-го. А также арбитр был назначен на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» в 2020-м. В июне 2024 года Орсато завершил карьеру.

Источник: РФС
РФС
Даниэле Орсато
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