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Судейство

Сегодня, 18:30

Даниэле Орсато выходит из состава экспертов ЭСК

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил о выходе арбитра Даниэле Орсато из ЭСК РФС.

— Ситуация с выходом Орсато из состава экспертов ЭСК не повлияет на работу комиссии. В ближайшее время мы планируем обсудить ряд кандидатов, готовых к сотрудничеству с РФС в рамках ЭСК. Речь идет о футбольных арбитрах с опытом работы на матчах финальных стадий еврокубков, международных соревнований сборных команд уровня чемпионата мира и континентальных первенств, — приводит слова Каманцева официальный сайт РФС.

Отмечается, что решение принято в связи с невозможностью совмещения работы в ЭСК с другой работой специалиста.

13 августа РФС объявил о вхождении Орсато в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК). Орсато начал профессиональную карьеру в 2006 году. Итальянец работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов и на чемпионате мира 2022-го. Также арбитр был назначен на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» в 2020-м. В июне 2024 года Орсато завершил карьеру.

Даниэле Орсато
Павел Каманцев
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