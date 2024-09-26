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Даниил Чалов — о свадьбе брата Федора с женой: «Разные, а как будто единое целое»

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Даниил Чалов, старший брат нападающего ПАОКа Федора Чалова, рассказал о жене 26-летнего футболиста — Валерии.

«Они с Федей сто лет вместе, проходят весь путь вместе. Разные, а как будто единое целое. Навстречу друг другу там огромное понимание и уважение, очень друг друга любят. Познакомились детьми и взрослели вместе. А я только сейчас стал обретать ответственность — и речь в том числе о браке», — приводит слова Даниила Чалова Sport24.

Минувшим летом Федор Чалов перебрался из ЦСКА в ПАОК за три миллиона евро. В нынешнем сезоне россиянин провел пять матчей в греческой Суперлиге, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Источник: Sport24
Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК

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