Денисов: «Настраиваемся на хорошую непростую игру с «Краснодаром», в которой рассчитываем победить»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов перед матчем 14-го тура чемпионата России против «Краснодара» отметил, что красно-белые настраиваются на непростую игру.

«Настраиваемся на хорошую непростую игру с «Краснодаром», в которой рассчитываем победить. У нас хорошие воспоминания от прошлого выезда туда, когда мы выиграли 4:1 в прошлом сезоне. Будем готовиться к противостоянию с хорошим соперником и, надеюсь, проведем отличный матч», — цитируют «Известия» Денисова.

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится в воскресенье, 2 ноября. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.