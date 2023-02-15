Даниил Денисов оценил отсутствие Промеса на зимних сборах «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался об отсутствии форварда команды Квинси Промеса на зимних тренировочных сборах.

«Промес — качественный игрок. Конечно, его будет не хватать рядом с командой в любом случае, но у нас играют все, а не один человек. Думаю и надеюсь, что у него все будет хорошо, и когда Квинси приступит к общим тренировкам, будет все как прежде, и даже лучше», — приводит Sport24 слова Денисова.

Промес пропустил два первых сбора «Спартака» в ОАЭ и не полетел с командой на третий зимний сбор в Турции. 11 января СМИ информировали, что 31-летний нападающий подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.

Позднее в «Спартаке» сообщили, что нидерландец попросил у руководства клуба разрешить ему тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.