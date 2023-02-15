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Сегодня, 18:00

Даниил Денисов оценил отсутствие Промеса на зимних сборах «Спартака»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался об отсутствии форварда команды Квинси Промеса на зимних тренировочных сборах.

«Промес — качественный игрок. Конечно, его будет не хватать рядом с командой в любом случае, но у нас играют все, а не один человек. Думаю и надеюсь, что у него все будет хорошо, и когда Квинси приступит к общим тренировкам, будет все как прежде, и даже лучше», — приводит Sport24 слова Денисова.

Промес пропустил два первых сбора «Спартака» в ОАЭ и не полетел с командой на третий зимний сбор в Турции. 11 января СМИ информировали, что 31-летний нападающий подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.

Позднее в «Спартаке» сообщили, что нидерландец попросил у руководства клуба разрешить ему тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-15-daniil-denisov-otsenil-otsutstviye-kvinsi-promesa-na-sborakh-spartaka
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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