Даниил Денисов: «Как работает Слишкович в «Спартаке», покажет дистанция»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о работе Владимира Слишковича на посту исполняющего обязанности главного тренера красно-белых.

«Было не так много времени у него, произошли некоторые изменения. Как получится, покажет дистанция. В чемпионате нас от третьего места отделяют три очка, если не ошибаюсь. Кубок и чемпионат — самые важные турниры. Будем стараться побеждать и там, и там», — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

17 апреля «Спартак» уступил «Зениту» в полуфинале Пути РПЛ, сыграв вничью 0:0 ответный матч (первый матч — 2:1 в пользу бело-голубых), но остался в Кубке России, переместившись в полуфинал Пути регионов.