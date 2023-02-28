0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:40

Денисов: «Спартак» — исторически самый известный, самый титулованный клуб»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о том, какая самая популярная команда в России.

«Спартак». Исторически это самый известный, самый титулованный клуб. Сейчас немного времена поменялись, есть медиа, и популярность создает медиаактивность. И тут наши работники никому не уступают», — приводит «РБ Спорт» слова Денисова.

Также он ответил на вопрос, готовы ли красно-белые догнать «Зенит» в турнирной таблице РПЛ.

«Мы идем от игры к игре», — добавил защитник.

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают второе место, набрав 36 очков за 17 туров. «Зенит» лидирует, имея в активе 42 очка.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/daniil-denisov-spartak-samaya-populyarnaya-komanda-rossii-kak-istoricheski-tak-i-v-mediaktivnosti/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Камоцци — о выступлении «Спартака»: «Надеюсь, все продолжится в том же духе и команда поборется за чемпионство»
В «Спартаке» рассчитывают увидеть Мозеса на поле к матчу с «Факелом»
Семин — о Пиняеве: «Неординарный футболист. Но некоторые в его возрасте в «МЮ» играют»
Сенников: «С таким подбором игроков «Локомотив» должен выбираться из зоны вылета»
Агент Дивеева: «Если бы нас устраивали условия контракта с ЦСКА, мы бы его подписали»
Пресняков-старший удивился хорошей игре Дзюбы в матче со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин и Джикия разошлись в голосовании за лучшего игрока по версии ФИФА