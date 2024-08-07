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Сегодня, 13:57

Защитник «Спартака» Денисов: «Футбол тем и хорош, что все быстро меняется»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением об ожиданиях болельщиков от выступления команды.

Красно-белые начали сезон с поражения от «Оренбурга» (0:2), а затем одержали три победы подряд.

«Как отношусь к новому циклу ожиданий от игры команды? Так всегда. Все зависит от результата: после побед ожидания позитивные, после поражений — совсем другие. Мы к этому относимся нормально, работаем. Футбол тем и хорош, что все быстро меняется. Ситуация после «Оренбурга» и сейчас тому пример. Надеюсь, мы правильно отнесемся к этому, что и покажут следующие игры», — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

11 августа «Спартак» примет «Ахмат» в матче 4-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:00 мск.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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