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Сегодня, 19:02

Даниил Денисов: «Будем стремиться стать командой-династией, как «Спартак» Романцева»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о присутствии Олега Романцева на матче 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

«Присутствие Романцева на матче? Думаю, каждый болельщик «Спартака» испытывает только положительные эмоции, просто видя Олега Ивановича и восхищается им. Сможет ли «Спартак» в ближайшее время стать командой-династией, как «Спартак» Романцева? Будем стремиться к этому», — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

После трех туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. На первой строчке с 9 очками расположился «Зенит».

Источник: РБ Спорт
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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