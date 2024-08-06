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Сегодня, 10:43

Денисов — о Довбне: «Когда человек в 37 лет приходит в «Спартак», у него точно чему-то можно научиться»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов в разговоре с «СЭ» высказался о переходе вратаря Александра Довбни.

«Он со всеми на самом деле очень открытый, раскрепощенно общается. Лучшую шутку не назову, но постараюсь что-то запомнить и припасти для вас актуальное. Когда человек в 37 лет приходит в «Спартак» и клуб его берет, у него точно чему-то можно научиться», — сказал Денисов «СЭ».

«Спартак» объявил о подписании 37-летнего голкипера 26 июля. Последним клубом Довбни был «Шинник», который он покинул летом этого года.

Александр Довбня (Спартак)
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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