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Судейство

Сегодня, 13:30

Денисов — о судействе в матчах «Спартака»: «Главное — последовательность»

Артем Бухаев
Корреспондент
Даниил Денисов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов в разговоре с «СЭ» заявил, что красно-белые должны концентрироваться на собственной игре, а не на работе судей.

«Для нас важна наша собственная игра. Судьи допускают ошибки, признают их, извиняются. Так бывает, но этого не изменить. Несмотря на ошибки судей, мы сами должны выигрывать матчи. Пусть судейство комментируют эксперты и болельщики. Скажу лишь, что для нас главное — последовательность», — сказал Денисов «СЭ».

В текущем розыгрыше РПЛ 20-летний защитник принял участие во всех играх, забил один гол и отдал две голевые передачи. Контракт россиянина с красно-белыми действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 2,5 миллиона евро.

Квинси Промес и&nbsp;Даниил Денисов. «Спартак — самый великий клуб в России! В истории очень много доказательств этому». Интервью Денисова
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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