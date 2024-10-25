Фомин — о результатах «Динамо»: «Стремимся быть минимум в тройке»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал выступления своей команды в текущем сезоне.

«Полностью довольными мы быть не можем. Стремимся быть минимум в тройке, но нам есть над чем работать. Когда за неделю проигрываешь «Спартаку» и ЦСКА, это влияет на нас. Но прошлой весной у нас было три поражения подряд, а потом мы выдали серию побед и претендовали на чемпионство. Прошло лишь 11 туров в РПЛ — нам еще играть и играть. Нужно выдать хорошую серию, тогда придет уверенность», — цитирует Фомина «РБ Спорт».

После 12 туров РПЛ команда Марцела Лички располагается на пятом месте в таблице, набрав 23 очка. В следующем матче бело-голубые сыграют в гостях с «Химками» 27 октября.