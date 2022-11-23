23 ноября, 23:20
Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов оценил уровень судейства в российском футболе. Он считает, что без ВАР ситуация будет катастрофической.
— Карпин про судей недавно прикольное сказал: «Мы после или во время игр общаемся с резервными арбитрами. И самое страшное, что они отвечают: «Мы сами не понимаем, что надо свистеть, а что не надо». Они в открытую это признают и говорят, что уже запутались». Тоже это чувствуешь?
— Я думаю, что, если сейчас убрать ВАР — будет катастрофа. Вот сколько пенальти за последнее время дали без просмотра видео? Я вообще забыл, когда такое было. Если брать наши игры — у нас 70-80 процентов поставили после VAR. Комличенко тянут за майку, это видно с центра поля, но назначается только через просмотр повторов.
— Вспомни последний забавный диалог с арбитром?
— Да вот недавно, с Таджикистаном. Момент в середине поля, я чисто отбираю мяч, судья свистит. «Ты же видел, что я чисто сыграл, зачем свистишь?» Я видел, но не хотел, чтобы люди шумели — спрашиваю. Знаете, что ответил? «Я видел, но не хотел, чтобы люди шумели», — цитирует Глебова Sport24.
17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0). 20 ноября в Ташкенте с таким же счетом завершилась встреча с Узбекистаном.
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