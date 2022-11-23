Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

23 ноября, 23:20

Глебов — о судействе: «Я думаю, что, если сейчас убрать ВАР — будет катастрофа»

Даниил Глебов поделился мнением о современном уровне судейства в России
Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов оценил уровень судейства в российском футболе. Он считает, что без ВАР ситуация будет катастрофической.

— Карпин про судей недавно прикольное сказал: «Мы после или во время игр общаемся с резервными арбитрами. И самое страшное, что они отвечают: «Мы сами не понимаем, что надо свистеть, а что не надо». Они в открытую это признают и говорят, что уже запутались». Тоже это чувствуешь?

— Я думаю, что, если сейчас убрать ВАР — будет катастрофа. Вот сколько пенальти за последнее время дали без просмотра видео? Я вообще забыл, когда такое было. Если брать наши игры — у нас 70-80 процентов поставили после VAR. Комличенко тянут за майку, это видно с центра поля, но назначается только через просмотр повторов.

— Вспомни последний забавный диалог с арбитром?

— Да вот недавно, с Таджикистаном. Момент в середине поля, я чисто отбираю мяч, судья свистит. «Ты же видел, что я чисто сыграл, зачем свистишь?» Я видел, но не хотел, чтобы люди шумели — спрашиваю. Знаете, что ответил? «Я видел, но не хотел, чтобы люди шумели», — цитирует Глебова Sport24.

17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0). 20 ноября в Ташкенте с таким же счетом завершилась встреча с Узбекистаном.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-23-glebov-o-sudye-matcha-s-tadzhikistanom-govoryu-yemu-ya-chisto-sygral-a-on-ya-videl-no-ne-khotel-chtoby-lyudi-shumeli

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Данил Глебов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Это моя боль и мой грех навсегда». Роковой удар перевернул жизнь топового российского бойца
Проблемы Валиевой теперь в прошлом? Камила вернула четверные и тройной аксель
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Источник: «Краснодар» сделал предложение «Айнтрахту» по покупке нападающего Борре