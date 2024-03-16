Хлусевич — о повышении налога на доходы: «Думаю, ничего страшного не случится»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал информацию о том, что налог на доходы для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год, может быть увеличен.

«Откуда вы знаете, что меня это коснется? Я всегда живу по законам. Значит, придется платить больше тем, кто зарабатывает больше 5 миллионов. Мы как-то можем на это повлиять? Думаю, ничего страшного не случится», — цитирует Sport24 Хлусевича.

В этом сезоне 23-летний Хлусевич сыграл в этом сезоне в 21 матче во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.