Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:14

Хлусевич — о ничьей «Спартака» с махачкалинским «Динамо»: «Нелепый автогол. Мы были ближе к победе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал ничью в матче против «Динамо» из Махачкалы (1:1) в 8-м туре РПЛ.

— Что скажешь по игре? Что случилось после 20-й минуты?

— Мы не садились низко, но просто в моменте так случилось... Мы продолжали играть. Нелепый автогол. Наверное, мы были ближе к победе сегодня.

— Второй раз с «Динамо» Махачкала неудовлетворительный результат. С чем это связано?

— Раз не выиграли, есть сложности. Надо разбирать.

— Доволен ли ты своим игровым временем?

— Конечно, хочется играть всегда и как можно больше, — сказал Хлусевич.

«Спартак» (15 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Динамо» (9) идет девятым в турнирной таблице.

Даниил Хлусевич
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Джордж Клуни и Брэд Питт прокатились на российском мотоцикле «Урал» для фотосессии
День парикмахера отметят в России 13 сентября
Песков заявил о достаточных возможностях ВС РФ и их экономической поддержке
Соболева назвали «несмазанной телегой». Что произошло после матча ЦСКА - «Зенит»
Семь боевиков ВСУ сдались в плен на курском направлении за сутки
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин
Материалы сюжета РПЛ, 8-й тур: «ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Мусаев считает, что Гуарирапа добавит конкуренции в ЦСКА
Станкович: «Николсона просил быть в движении, не стоять на месте»
Станкович: «Мне нравилось, как команда действовала до гола в ворота махачкалинцев»
Артига: «Опыт Джикии очень нужен «Химкам». Он принесет пользу команде»
Махачкала неприступна для «Спартака». «Динамо» снова лишило Станковича очков
Защитник «Динамо» Махачкала Пальцев: «Мы сегодня были лучше «Спартака» в борьбе»
Сегодня
Вчера
Неделя