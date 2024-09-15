Сегодня, 22:14
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал ничью в матче против «Динамо» из Махачкалы (1:1) в 8-м туре РПЛ.
— Что скажешь по игре? Что случилось после 20-й минуты?
— Мы не садились низко, но просто в моменте так случилось... Мы продолжали играть. Нелепый автогол. Наверное, мы были ближе к победе сегодня.
— Второй раз с «Динамо» Махачкала неудовлетворительный результат. С чем это связано?
— Раз не выиграли, есть сложности. Надо разбирать.
— Доволен ли ты своим игровым временем?
— Конечно, хочется играть всегда и как можно больше, — сказал Хлусевич.
«Спартак» (15 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Динамо» (9) идет девятым в турнирной таблице.