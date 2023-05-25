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Сегодня, 10:18

Хлусевич считает ЦСКА главным соперником для «Спартака»: «Победы «Зенита» в РПЛ ничего не значат»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Даниил Хлусевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос корреспондента «СЭ», кто является самым принципиальным соперником для красно-белых.

«И с «Зенитом», и с ЦСКА важные игры. Но основное дерби страны всегда было между «Спартаком» и ЦСКА, несмотря на то что «Зенит» последние годы побеждает в РПЛ. Это ничего не значит. Главным дерби страны остается матч «Спартак» — ЦСКА», — сказал Хлусевич «СЭ» после матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА располагается на второй строчке с 54 баллами. «Зенит» — первый с 66 очками.

В текущем сезоне 22-летний российский футболист провел 33 матча за «Спартак» и сделал четыре результативные передачи.

Даниил Хлусевич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
23
28
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