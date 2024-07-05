Лесовой: «Не думаю, что в прошлом сезоне был единственный шанс прервать гегемонию «Зенита»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой не считает, что в прошлом сезоне был единственный шанс прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ.

«Я не думаю, что это был единственный шанс. Перед прошлым сезоном все то же самое говорили. А в итоге «Зенит» только в последнем туре стал чемпионом. Так что не думаю, что теперь не будет шанса отобрать у них золото. Все команды усиливаются. И рано или поздно эта гегемония прервется. Надеюсь, это случится уже в предстоящем сезоне», — цитирует Лесового «Известия».

В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Команда Сергея Семака лишь на одно очко опередила «Краснодар» и «Динамо».

13 июля «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на «Волгоград-Арене» в Волгограде.