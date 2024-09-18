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Сегодня, 06:45

Одоевский: «Хотел бы после аренды остаться в «Ростове»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Ростова» Даниил Одоевский заявил, что хотел бы остаться в клубе после аренды. Этим летом желто-синие арендовали голкипера до конца сезона у «Зенита».

«Согласился бы после аренды остаться в «Ростове»? Во-первых, это не я буду решать. Мое желание — играть. В целом, не важно где. Если будет возможность остаться в «Ростове» и я буду не нужен «Зениту», или там решат выбрать другого вратаря... Решение будет за «Зенитом» и «Ростовом». Но в целом, я бы, конечно, хотел остаться в «Ростове», — приводит слова Одоевского «РБ Спорт».

За «Ростов» Одоевский провел 5 матчей, пропустил 7 голов, отыграв на ноль в одной встрече. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 500 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Ростов
Даниил Одоевский

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