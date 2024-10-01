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Уткин заявил, что не разочарован сорвавшимся трансфером в турецкий «Хатайспор»: «Рад сейчас быть в «Ахмате»

Уткин заявил, что не разочарован сорвавшимся трансфером в турецкий «Хатайспор»
Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин в разговоре с «СЭ» прокомментировал сорвавшийся переход в турецкий «Хатайспор» в это трансферное окно.

Ранее сообщалось, что причиной срыва трансфера стала смена технического директора в турецком клубе.

«Разочарования от того, что не получилось перейти в Турцию — нет. Произошли те обстоятельства, которые не зависели от меня. Сейчас хочу играть, приносить пользу команде. И я очень рад сейчас быть в «Ахмате», — сказал Уткин «СЭ».

Уткин в этом сезоне провел 10 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Даниил Уткин
ФК Ахмат

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