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Сегодня, 02:03

Зорин: «Вокруг «Спартака» всегда будут какие-то новости и обсуждения»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин рассказал, как относится к давлению со стороны прессы и болельщиков.

«Спартак» — самый популярный клуб страны, и вокруг него всегда, наверное, будут какие-то новости и обсуждения, после каждой не самой удачной игры начинаются какие-то споры, касательно игры, касательно состава, тактики и тому подобного. Мы стараемся абстрадироваться от этого и готовимся к следующему матчу. После победы и после поражения забываем матч, который был, и уже готовится к следующему, чтобы его хорошо провести.

Очень интересный сезон получается, как мне кажется, и сверху борьба идет за первые места
и снизу непонятно, кто вылетит, а кто попадет в зону стыков, поэтому очень интересным сезон будет и дальше. Мы будем стараться побороться и подняться выше в таблице, догнать лидеров», — сказал Зорин в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Спартак» в 14 турах набрал 25 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин

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