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Сегодня, 01:04

Зорин: «Игроки ЦСКА вели себя немного некорректно в матче со «Спартаком»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин рассказал, как с его стороны выглядела стычка игроков в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

«Я, к сожалению, не сильно все это видел, потому что мы бегали, разминались, и все-таки, когда ты разминаешься, психологически готовишься к игре, к выходу на поле, немного погружаешься в эти мысли и не так сильно следишь за тем, что происходит, потому что разминаемся сбоку. Но, конечно, все равно смотрим и вся скамейка вскакивала, все футболисты, весь тренерский штаб вскакивали, потому что игроки ЦСКА, мне кажется, вели себя немного некорректно — не играли в футбол в первом тайме около нашей бровки и грубо играли, и немного подло, можно сказать. И во втором тайме это все продолжилось и выделилось уже вот в такие не драки, но стычки», — сказал Зорин в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

На 54-й минуте встречи на поле произошла драка, в результате которой защитник армейцев Виллиан Роша и полузащитник красно-белых Руслан Литвинов были удалены.

Стычка в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Руслан Литвинов (№ 68) пытается успокоить Виллиана Рошу (слева). «Трое игроков «Спартака» начали меня атаковать. Я просто защищался и отбивался от них». Эмоции футболистов после дерби
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин

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