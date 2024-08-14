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14 августа, 22:42

Зорин — о переносе матча с «Факелом» в Москву: «Это облегчит подготовку к «Зениту»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин прокомментировал то, что матч 5-го тура РПЛ с «Факелом» перенесли из Воронежа в Москву.

— Как идет подготовка к «Зениту»?

— Они лидеры, команда хорошего качества. Легкого матча быть не может. Но мы думали сейчас о «Крыльях Советов», впереди у нас «Факел». И только потом «Зенит». Когда будет матч против них, будем разбирать и готовиться.

— В физическом плане будет легче? Матч против «Факела» перенесли в Москву.

— Поездка и выезд в Воронеж тяжелые в последнее время. Но мы уже привыкли. Но хорошо, что удастся провести матч на своем стадионе, это потом облегчит подготовку.

— Плюс к форме перед «Зенитом»?

— Пока они нас не волнуют, повторюсь. Впереди «Факел».

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Даниил Зорин
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