Данил Глебов получил травму в матче с «Рубином»

По данным «СЭ», полузащитник «Динамо» Данил Глебов получил мышечное повреждение в матче 14-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).

26-летний футболист вернется в строй уже после ноябрьской паузы на матчи сборных.

В сезоне-2025/26 Глебов провел за бело-голубых 17 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

«Динамо» занимает восьмое место в таблице РПЛ после 14 туров.

5 ноября бело-голубые сыграют в гостях с «Зенитом» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.