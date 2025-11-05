Видео
5 ноября, 08:25

Данил Глебов получил травму в матче с «Рубином»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Данил Глебов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», полузащитник «Динамо» Данил Глебов получил мышечное повреждение в матче 14-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).

26-летний футболист вернется в строй уже после ноябрьской паузы на матчи сборных.

В сезоне-2025/26 Глебов провел за бело-голубых 17 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

«Динамо» занимает восьмое место в таблице РПЛ после 14 туров.

5 ноября бело-голубые сыграют в гостях с «Зенитом» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

4

  • Ermikhin Ermikhin

    Ну и?

    05.11.2025

  • blue-white!

    Ещё один травмированный. Что там Карпуша делает на тренировках с игроками?!

    05.11.2025

