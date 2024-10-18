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Глебов — о возможном переходе в «Спартак»: «Наверное, болельщики должны понимать»

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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» рассказал, что думает о своем возможном трансфере в «Спартак».

— Тебя уже не первый год отправляют в «Спартак». Наверное, этот трансфер когда-то случится? Как думаешь, как отнесутся к этому болельщики «Ростова?

— Мне тяжело говорить на этот счет. Я капитан «Ростова»,точно не мое дело — оценивать, как люди отнесутся к этому. Наверное, они должны понимать... Конечно, в игре каждого футболиста бывают недочеты — всегда можно что-то улучшить. Но в плане отношения к делу... Я никогда не давал себе расслабиться на тренировках и в играх, всегда старался держать планку и быть преданным своему делу. Тема этого перехода очень интересная, на самом-то деле.

Данил Глебов и&nbsp;Валерий Карпин. «Общался с Карпиным на тему ухода из «Ростова». Глебов — о срыве трансфера в «Спартак», Европе и сборной России

Глебов выступает за ростовчан с 2019 года. За это время он провел в клубе 183 матча, в которых забил 12 мячей и сделал 16 голевых передач. В сезоне-2024/25 хавбек забил 1 гол в 15 матчах за команду.

Действующий контракт 24-летнего игрока с «Ростовом» рассчитано до лета 2028 года.

Дарик Агаларов

Данил Глебов
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)

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