28 октября, 12:33

Глебов сказал, что расстроен турнирным положением «Динамо» в РПЛ

Руслан Минаев

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов назвал нестабильной игру московского клуба в этом сезоне.

«Турнирное положение «Динамо» расстраивает. С чем это связано? Нет стабильности в игре. И стабильности состава тоже не хватает. Много перемен. Но это не оправдания. Мы должны играть лучше», — цитирует Sport24 Глебова.

После 13 туров РПЛ «Динамо» набрало 16 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. В 14-м туре бело-голубые сыграют в гостях с «Рубином» 1 ноября.

Источник: Sport24
  • Dron56

    А что расстраиваться ? Для Карпина как тренера клуба восьмое место очень достойное. Вся селекция тоже прекрасная , Глебов и Осипенко тоже привычны к восьмому месту. Зайнутдинов и Миранчук тоже прекрасно проявили себя в Великих иностранных клубах. Наследие Шварца и Лички успешно разрушено. Какие предпосылки что Вы должны быть выше восьмого места ?

    Данил Глебов
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
