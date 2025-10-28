Глебов сказал, что расстроен турнирным положением «Динамо» в РПЛ

28 октября, 12:33
Полузащитник «Динамо» Данил Глебов назвал нестабильной игру московского клуба в этом сезоне.
«Турнирное положение «Динамо» расстраивает. С чем это связано? Нет стабильности в игре. И стабильности состава тоже не хватает. Много перемен. Но это не оправдания. Мы должны играть лучше», — цитирует Sport24 Глебова.
После 13 туров РПЛ «Динамо» набрало 16 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. В 14-м туре бело-голубые сыграют в гостях с «Рубином» 1 ноября.
Dron56
А что расстраиваться ? Для Карпина как тренера клуба восьмое место очень достойное. Вся селекция тоже прекрасная , Глебов и Осипенко тоже привычны к восьмому месту. Зайнутдинов и Миранчук тоже прекрасно проявили себя в Великих иностранных клубах. Наследие Шварца и Лички успешно разрушено. Какие предпосылки что Вы должны быть выше восьмого места ?
28.10.2025