Глебов допустил предвзятость судей в отношении Комличенко: «Находятся в 3-4 метрах и не видят»

Капитан «Ростова» Данил Глебов считает, что судейские решения начали тормозить команду.

— Есть ли у судей предвзятость к Николаю Комличенко?

— Не знаю, как судьи находятся в 3-4 метрах от эпизода и не видят явные моменты, им нужен ВАР. А если бы ВАРа не было? Что тогда?

— Есть ощущение, что вас начали притормаживать?

— Я не знаю. Может, и начали притормаживать. Нам надо отталкиваться от своей игры. От того, как мы играем. Надо больше забивать и меньше пропускать.

— Вы идете на рекорд по пенальти в РПЛ. С чем это можно связать?

— Наверное, защитникам тяжело против Комли играть. Они проигрывают эпизод и начинают фолить. Индивидуальная история? Мы не отрабатываем какие-то падения, чтобы Комличенко их зарабатывал. Комли находит хорошие передачи, где-то подставляется, играет на опережение. Защитники не успевают.

«Ростов» после 13 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

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