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Сегодня, 12:45

Глебов допустил предвзятость судей в отношении Комличенко: «Находятся в 3-4 метрах и не видят»

Данил Глебов заявил, что судейские решения начали тормозить «Ростов»
Артем Бухаев
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Данил Глебов.
Фото Global Look Press

Капитан «Ростова» Данил Глебов считает, что судейские решения начали тормозить команду.

— Есть ли у судей предвзятость к Николаю Комличенко?

— Не знаю, как судьи находятся в 3-4 метрах от эпизода и не видят явные моменты, им нужен ВАР. А если бы ВАРа не было? Что тогда?

— Есть ощущение, что вас начали притормаживать?

— Я не знаю. Может, и начали притормаживать. Нам надо отталкиваться от своей игры. От того, как мы играем. Надо больше забивать и меньше пропускать.

— Вы идете на рекорд по пенальти в РПЛ. С чем это можно связать?

— Наверное, защитникам тяжело против Комли играть. Они проигрывают эпизод и начинают фолить. Индивидуальная история? Мы не отрабатываем какие-то падения, чтобы Комличенко их зарабатывал. Комли находит хорошие передачи, где-то подставляется, играет на опережение. Защитники не успевают.

«Ростов» после 13 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Полностью интервью Глебова «СЭ» читайте здесь

ФК Ростов
Данил Глебов
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