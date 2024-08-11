Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:18

Глебов: «У Карпина вопросов по матчу с «Рубином» было больше, чем после «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов заявил, что у главного тренера дончан Валерия Карпина после ничьей в матче 4-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) было больше вопросов к команде, чем после поражения от «Зенита» (0:5) в предыдущем туре.

«Как готовились к матчу с «Рубином» после 0:5 от «Зенита»? Спокойно, у главного тренера вопросов по игре с «Рубином» было больше, чем после 0:5 от «Зенита». Например? У него негодование, глобально», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

«Ростов» за четыре тура набрал 5 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче в чемпионате страны «Ростов» на своем поле примет «Оренбург». Встреча состоится 17 августа и начнется в 19:30 мск.

Источник: РБ Спорт
Данил Глебов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Диджей на Олимпиаде во время финала пляжного волейбола включил песню Джона Леннона
Баскетболист Йокич бурно отметил завоевание бронзы на Олимпиаде-2024
ВСУ потеряли до 230 боевиков и 38 единиц техники на курском направлении за сутки
Тюкавин жестко наехал на Нгамале за нереализованный пенальти. Что произошло после матча «Зенит» - «Динамо»
МИД РФ предупредил о жестком ответе на удары ВСУ по российским регионам
ВС РФ пресекли попытки прорыва групп ВСУ на бронетехнике в Курской области
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» — «Факел»: Ороско увеличил преимущество самарцев

Балахнин оценил результативность Глушенкова на старте сезона