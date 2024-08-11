Глебов: «У Карпина вопросов по матчу с «Рубином» было больше, чем после «Зенита»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов заявил, что у главного тренера дончан Валерия Карпина после ничьей в матче 4-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) было больше вопросов к команде, чем после поражения от «Зенита» (0:5) в предыдущем туре.

«Как готовились к матчу с «Рубином» после 0:5 от «Зенита»? Спокойно, у главного тренера вопросов по игре с «Рубином» было больше, чем после 0:5 от «Зенита». Например? У него негодование, глобально», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

«Ростов» за четыре тура набрал 5 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче в чемпионате страны «Ростов» на своем поле примет «Оренбург». Встреча состоится 17 августа и начнется в 19:30 мск.