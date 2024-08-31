Круговой о предстоящем матче с «Зенитом»: «Конечно, есть личная история, это бывший клуб»

Сегодня, 17:54
Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» после победы над «Химками» в матче 7-го тура РПЛ.
— Какие ожидания от матча с «Зенитом»?
— Конечно, хочется выиграть и подняться выше в таблице. Тем более играем дома при своих болельщиках. Будет интересный матч. Уверен, что при должной подготовке, которую нам поставит Марко мы сможем победить. Конечно, есть личная история. Это бывший клуб, — сказал Круговой.
Армейцы сыграют с петербургским клубом дома 14 сентября в рамках 8-го тура РПЛ. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.