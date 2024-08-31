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Сегодня, 17:54

Круговой о предстоящем матче с «Зенитом»: «Конечно, есть личная история, это бывший клуб»

Сергей Жуков
корреспондент
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Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» после победы над «Химками» в матче 7-го тура РПЛ.

— Какие ожидания от матча с «Зенитом»?

— Конечно, хочется выиграть и подняться выше в таблице. Тем более играем дома при своих болельщиках. Будет интересный матч. Уверен, что при должной подготовке, которую нам поставит Марко мы сможем победить. Конечно, есть личная история. Это бывший клуб, — сказал Круговой.

Армейцы сыграют с петербургским клубом дома 14 сентября в рамках 8-го тура РПЛ. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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