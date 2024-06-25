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Сегодня, 11:17

Новичок ЦСКА Круговой: «С первого дня влился в команду, со всеми нахожу общий язык»

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал о том, как проходит его адаптация в московской команде.

«Очень дружный коллектив. Очень рад, что нахожусь здесь. И мне кажется, я с первого дня влился в команду, со всеми нахожу общий язык. Поэтому, думаю, проблем с этим не будет. С адаптацией тоже не должно быть», — сказал Круговой на видео, опубликованном пресс-службой армейцев.

Также он ответил на вопрос о том, был ли у него разговор с главным тренером ЦСКА Марко Николичем.

«Да был, но пока просто обменялись пару фразами, но сразу видно, что тренер серьезно настроен. Стимул — в каждом матче побеждать. Надеюсь, в ЦСКА это получится», — добавил футболист.

В январе 26-летний защитник подписал предварительный контракт с ЦСКА. После этого «Зенит» перевел Кругового во вторую команду, в которой футболист провел всю первую половину 2024 года. В июне он официально стал игроком московского клуба.

Ранее сообщалось, что игроки ЦСКА приступили к подготовке к новому сезону под руководством Николича. Тренировки команды проходят на базе в Новогорске.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EvLBdGJENsM
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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