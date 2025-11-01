Круговой — о несостоявшемся похищении Мостового: «Ситуация страшная. Но как он рванул! Только пятки сверкали!»

Защитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» отреагировал на инцидент с попыткой похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

«Мне скинули это видео. Ситуация пугающая и страшная. Но как он рванул! Только пятки сверкали! Слава богу, что все обошлось. Не до смеха, но я думаю, что теперь надо быть бдительнее. Хотя как этого избежать? Все, что угодно может произойти. Нанять телохранителя? Вроде все решилось. Все нормально. Я ему написал, поддержал», — сказал Круговой «СЭ».

Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Несколько неизвестных подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.