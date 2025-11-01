Видео
1 ноября, 09:30

Круговой — о несостоявшемся похищении Мостового: «Ситуация страшная. Но как он рванул! Только пятки сверкали!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Андрей Мостовой и Данил Круговой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» отреагировал на инцидент с попыткой похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

«Мне скинули это видео. Ситуация пугающая и страшная. Но как он рванул! Только пятки сверкали! Слава богу, что все обошлось. Не до смеха, но я думаю, что теперь надо быть бдительнее. Хотя как этого избежать? Все, что угодно может произойти. Нанять телохранителя? Вроде все решилось. Все нормально. Я ему написал, поддержал», — сказал Круговой «СЭ».

Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Несколько неизвестных подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.

13

  • ФОКСИ

    Тупой юмор ПТУшника, коим эта инфузория является....

    01.11.2025

  • Так Надо

    Вот так отработал рывок с ускорением. Даже не догнали. Культурная столица, понимаешь.

    01.11.2025

  • AlexCS4

    Что побежал - правильно. Что друга бросил - неправильно.

    01.11.2025

  • Николай н

    Бросил друга и бежать

    01.11.2025

  • Циничный

    Это точно были неадекватные дебилы-похитители. Вроде малолеток-"зацеперов" - дохлых или инвалидов в результате, и поджигателей шкафов (которые думают что все удастся и камер наблюдения не существует). Не нужно к таким дебилам даже приближаться.

    01.11.2025

  • Sandberg

    И в придачу неопытный юноша. А скажут, скажут, что их было четверо

    01.11.2025

  • hattabych

    "Несколько неизвестных подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки... " Ещё неделя пройдет и будут писать про толпу неизвестных)) На видео четко видно, что нападавших было двое.

    01.11.2025

  • Soliton Оренбург

    я вообще поражаюсь, как этих дилетантов его друган-хоккеист не уработал)))

    01.11.2025

  • Victor Dengov

    :joy:"Это пятки кого надо пятки!" - забивные!

    01.11.2025

  • Grande Rusia

    Занятия футболом не прошли даром

    01.11.2025

  • Степочкин

    Вот что значит добросовестные тренеровки в клубе и соблюдение спортивного режима! А Карпин - "Толстый... толстый...". Бегает, только пятки сверкают.

    01.11.2025

    Андрей Мостовой
    Данил Круговой
