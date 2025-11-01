1 ноября, 09:30
Защитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» отреагировал на инцидент с попыткой похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.
«Мне скинули это видео. Ситуация пугающая и страшная. Но как он рванул! Только пятки сверкали! Слава богу, что все обошлось. Не до смеха, но я думаю, что теперь надо быть бдительнее. Хотя как этого избежать? Все, что угодно может произойти. Нанять телохранителя? Вроде все решилось. Все нормально. Я ему написал, поддержал», — сказал Круговой «СЭ».
Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Несколько неизвестных подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.
ФОКСИ
Тупой юмор ПТУшника, коим эта инфузория является....
01.11.2025
Так Надо
Вот так отработал рывок с ускорением. Даже не догнали. Культурная столица, понимаешь.
01.11.2025
AlexCS4
Что побежал - правильно. Что друга бросил - неправильно.
01.11.2025
Николай н
Бросил друга и бежать
01.11.2025
Циничный
Это точно были неадекватные дебилы-похитители. Вроде малолеток-"зацеперов" - дохлых или инвалидов в результате, и поджигателей шкафов (которые думают что все удастся и камер наблюдения не существует). Не нужно к таким дебилам даже приближаться.
01.11.2025
Sandberg
И в придачу неопытный юноша. А скажут, скажут, что их было четверо
01.11.2025
hattabych
"Несколько неизвестных подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки... " Ещё неделя пройдет и будут писать про толпу неизвестных)) На видео четко видно, что нападавших было двое.
01.11.2025
Soliton Оренбург
я вообще поражаюсь, как этих дилетантов его друган-хоккеист не уработал)))
01.11.2025
Victor Dengov
:joy:"Это пятки кого надо пятки!" - забивные!
01.11.2025
Grande Rusia
Занятия футболом не прошли даром
01.11.2025
Степочкин
Вот что значит добросовестные тренеровки в клубе и соблюдение спортивного режима! А Карпин - "Толстый... толстый...". Бегает, только пятки сверкают.
